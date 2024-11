Erst Salzburg paniert, nun Wirbel um Star-Stürmer

Schwerer Unfall vor wenigen Wochen

Erst vor rund fünf Wochen war Boniface nach dem Schlagerspiel der deutschen Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt in einen schweren Autounfall verwickelt worden. „Doch statt daraus Konsequenzen zu ziehen, hängt er auf der Autobahn als Fahrer am Handy“, schimpft ein User im Netz. Boniface gehört zu den absoluten Stützen in Leverkusen. In der laufenden Saison erzielte der Stürmer in 15 Spielen acht Tore.