„Meister wiederentdeckt“: Hummels in Rom gefeiert

Vom Pechvogel zum gefeierten Helden: So lässt sich der Europa-League-Abend von Mats Hummels beim 2:2 der AS Roma gegen Tottenham wohl am besten beschreiben. Nach dem Spiel loben ihn aber Trainer und Presse. „Die Fans werden begeistert sein, dass sie den Meister, den sie in Deutschland bewundert haben, wiederentdeckt haben“, sagte Rom-Trainer Claudio Ranieri.