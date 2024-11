Teenie dreht Prügel-Video, kassiert selbst Schläge

Obdachlosen mit Gürtel geschlagen

Der Ursprung der blutigen Auseinandersetzung dürfte in einem TikTok-Video liegen, in dem zu sehen sein soll, wie der 15-Jährige einen am Boden liegenden Obdachlosen mit einem Gürtel schlägt. Die späteren „Rächer“ schrieben daraufhin dem Urheber des Videos, der Chat artete in derben gegenseitigen Beleidigungen aus.