Semmering ist bestens auf Spektakel vorbereitet

Einige Verbesserungen im Start- und Zielbereich sowie an der Strecke hat man in den letzten Wochen noch erledigt. So wurde die Strecke an einer Engstelle um 17 Meter verbreitert. „Die Ausrüstung wird immer besser, die Läuferinnen fahren immer schneller“, erklärt WSV-Präsident Karl Steiner die Maßnahme. Kosten: 240.000 Euro.