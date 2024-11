Ungarin (48) nach Messerstich in Graz verurteilt

Was sich genau am 14. April in der Wohnung in Graz abgespielt hatte, ließ sich nicht genau feststellen. Sicher ist, dass sowohl die Angeklagte als auch ihr Lebensgefährte reichlich Alkohol konsumiert hatten. Es dürfte ein Beziehungsstreit gewesen sein, bei dem dann plötzlich ein Küchenmesser im Spiel war. Die Staatsanwältin vertrat die Ansicht, dass die Ungarin auf den 31-Jährigen losgegangen sei und ihm den Stich in den Bauch versetzt hatte.