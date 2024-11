Tirols Pflegeeinrichtungen werden jetzt digitaler

Erster Praxistest in Mieming

Der erste Praxistest läuft derzeit im Wohn- und Pflegeheim Mieming. Dort machte sich Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) ein Bild davon. Ihr Resümee: „Es freut mich zu sehen, wie engagiert hier an der Optimierung der Pflegedokumentation gearbeitet wird. Die Anbindung an ELGA ist ein Paradebeispiel dafür, wie Technologie sinnvoll genutzt werden kann.“