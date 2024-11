Der „Golden Boy“ 2024 heißt Lamine Yamal

Gloukh nominiert

Yamal wurde im Sommer als jüngster Spieler aller Zeiten Europameister, zuletzt hatte er auch schon die „Kopa-Trophäe“ für den weltbesten U21-Spieler im Rahmen der Weltfußballer-Ehrung erhalten. Unter den 25 Nominierten, die es in die engere Auswahl schafften, war auch Salzburgs Oscar Gloukh. Bei den Frauen ging die Auszeichnung an Barcelonas 18-jährige Vicky Lopez, die zuletzt auch beim 4:1-Erfolg der Katalaninnen in der Champions League in Wien gegen St. Pölten getroffen hat.