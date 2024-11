Autofans mit humorvoller Sendung auf Überholspur

Das Konzept hinter dem Format, das auf YouTube gesehen werden kann? „Wir vollen Fahrberichte mit Comedy verbinden. Autotests gibt es ja wie Sand am Meer. Ich habe ein Konzept entwickelt, dass es weltweit nicht gibt. Dabei stellen wir die neuesten Modelle vor und diskutieren das Für und Wider im Studio“, so Kornherr. Gedreht wird anfangs in einem provisorischen Studio in Innermanzing im Bezirk St. Pölten. Später soll es in eine neue Halle in Altlengbach übersiedeln. „Sie soll Treffpunkt für ,Benzin-Narrische‘ sein“, verrät Kornherr.