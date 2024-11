Komatz feierte vor dem Startschuss ersten Sieg

Der 32-Jährige aus Aigen hat sich nach einem kurzen Italien-Urlaub mit Gattin Katharina und Söhnchen Fabio („der hat bei uns daheim in Maria Alm gerade mit dem Gehen begonnen“) viel am Stützpunkt in Hochfilzen vorbereitet, dazu standen einige Kurse in Südtirol am Programm. Den letzten Schub für den Weltcup gab’s wie jedes Jahr in Obertilliach: „Dort haben sie dank Snowfarming eine Superloipe zusammengebracht.“