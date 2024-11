So viel verdienen die Niederösterreicher mehr

St. Pölten top, Waldviertel flop

Das geht aus der aktuellen Einkommensanalyse für das Jahr 2023 hervor, bei der sich die Landeshauptstadt dank vieler Spitzenjobs in der Verwaltung erstmals an die Spitze bei den Medianeinkommen setzen konnte. Dahinter die traditionell starken Bezirke Amstetten und Scheibbs. „Weil es hier viele produzierende Gewerbe gibt“, so Wieser.