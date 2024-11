Prominenz schenkt Benefiz-Punsch auf Rosenburg aus

Im Dienst der guten Sache

Jedenfalls stellen sich auch an den weiteren Öffnungstagen des Weihnachtsmarktes auf der Rosenburg Prominente in den Dienst der guten Sache. Am Sonntag, 24. November, werden Martina und Kari Hohenlohe den Charity-Punschstand betreuen. Und am kommenden Wochenende, 30. November und 1. Dezember, füllen Andi Marek sowie Soi Schüssler & Curdin Caviezel, Schauspieler der Sommernachtskomödie auf der Rosenburg, die Tassen der Besucher.