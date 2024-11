„Der doppelte Meistertitel wäre schon toll“

Glaube an Sensation

In Telfs wurde vergangene Woche mit 24:35 verloren. Aber die Inzinger hoffen noch auf den zweiten Titel. „Ich sehe noch Chancen“, glaubt Obmann Klaus Draxl fest an den zweiten Coup gegen den Rekordmeister aus Salzburg. „In Wals sind wir immer stark. Auch wenn elf Punkte viel sind, aber wir haben in einigen Kämpfen Punkte liegengelassen.“