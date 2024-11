„Die Lawine weiß nicht, dass du ein Experte bist“

369 Personen in Lawinenunglücke verwickelt

In der Wintersaison 2023/24 waren österreichweit 369 Personen an Lawinenunfällen beteiligt, 14 Personen verloren ihr Leben. Larcher: „Wir gehen davon aus, dass in rund der Hälfte der Lawinenunfälle in den letzten Jahren sehr erfahrene Alpinisten verwickelt waren.“