Schwer verletzter Lenker bewusstlos in Unfallwrack

Schrecklicher Unfall am Dienstagabend in Neu-Götzens im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein 29-jähriger Slowake kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und landete teils in einem Bachbett. Passanten bemerkten den Unfall und schlugen Alarm. Der schwer verletzte Lenker befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch im Wrack – bewusstlos.