Nur mickrige Prämien statt Millionenregen

Mini-Geschäft ist garantiert

Der Tiroler Bau-Löwe muss hingegen sogar ordentlich in die eigene Tasche greifen. Europas Volleyball-Verband verlangt von allen 24 teilnehmenden Klubs ein Startgeld von 25.000 Euro. Weil es auch für eine Niederlage eine Prämie in der Höhe von 5000 Euro gibt, ist nach sechs Gruppenspielen am Ende ein Mini-Geschäft garantiert. „Wir steigen mit einem Plus von 5000 Euro aus. Vielleicht gewinnen wir das eine oder andere Spiel, dann wird es ein bisserl mehr“, sagt der Ex-Teamspieler.