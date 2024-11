Zuerst arg umstritten, jetzt Besucher-Hotspot

Starker Gegenwind schlug ihm noch im Jahr 2022 entgegen, als Friedrich Bleier die ersten neun Holzchalets in sein verschlafenes Rohrbach im Graben rund um einen glasklaren See am Fuße des Schneebergs stellte. „Hinterrücks und mittels UVP-Verfahren versuchte man im Dorf lange, das Projekt zu torpedieren und abzuwürgen“, so der einheimische Unternehmer. Und jetzt? Keine der Befürchtungen ist eingetreten und der Widerstand hat sich gelegt. Mittlerweile ist das idyllische Urlaubsdörfchen auf 34 Häuschen angewachsen und das beliebte Lokal „Marias Land“ ist mit übersiedelt und heißt nun „Zur Marie am Schneeberg See“.