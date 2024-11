Steirische Top-Köche mit 225 Hauben ausgezeichnet

Gerhard Fuchs erkochte sich mit seiner Weinbank in Ehrenhausen insgesamt gleich sieben Hauben. Vier gab’s für das Restaurant, drei für das Wirtshaus an gleicher Adresse. „Eigentlich ist es völlig egal, was man bestellt. Man kann de facto nichts falsch machen“, heißt es in der Kritik. Mit 18,5 (von 20 möglichen) und 15,5 Punkten unterstrich der 53-jährige gebürtige Oberösterreicher einmal mehr seine Ausnahmestellung am Herd.