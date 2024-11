Tiroler Bergretter auf dem „Matterhorn von Nepal“

29. Oktober, 8.48 am Morgen

Am 29. Oktober um 8.48 Uhr morgens – nach nur neun Stunden – wurde der Traum der Tiroler schließlich Wirklichkeit: Mizio und Wolf standen am Gipfel in 6814 Metern Höhe. „Wir empfanden unglaubliche Gefühle“, schildert Mizio, „ringsum nur imposante Wände, der Blick auf den Everest gerichtet.“