30 Jahre Prämierung: Tirols Schnäpse voller Erfolg

Landessieger 2024 stehen fest

Die Prämierung ging in der Gärtnerei Jäger in Thaur über die Bühne. 481 Proben von 93 Betrieben schafften es und dürfen die Auszeichnung bzw. das Etikett „Prämierter Tiroler Edelbrand“ tragen. „Diese Auszeichnung gibt einen klaren Hinweis für die Konsumenten auf hochwertige Brände und Liköre“, so Juen.