Ein Stück Geschichte sucht neue Bewohner

Wer hatte als Kind nicht den Traum, in einer Burg oder einem Schloss zu wohnen? Nun, in Rattenberg wird gerade zwar kein ganzes Ritter-Anwesen, aber zumindest ein Turm verkauft. Konkret der einstige Stadttorturm, der über Jahrhunderte hinweg Teil der Stadtbefestigung war. Vor einigen Jahren wurde das Bauwerk direkt am Inn zu einem Wohnhaus umgebaut.