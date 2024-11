Sprintstar stellt für Olympia-Traum Technik um

„Ich bin unheimlich schnell, schneller als die amerikanischen Damen“, steigt Sprintrakete Vanessa Herzog nach der wohl härtesten Vorbereitung am Mittwoch mit viel Selbstvertrauen in den Flieger nach Japan. Die Ex-Weltmeisterin sieht sich in zwei Wochen beim Weltcup-Auftakt aber nicht in der Favoritenrolle.