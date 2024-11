Ex-Teamflügel als deutsche Handball-Sensation

„Ich würde es so einschätzen, dass Empor Rostock ein stabiler HLA-Klub wäre!“ Aus dieser hat sich der Ex-Kremser Julian Pratschner nach dem Abstieg mit Hollabrunn im Sommer verabschiedet, um ein neues Kapitel in der dritten deutschen Handball-Liga zu wagen. Und das fühlt sich für den 27-jährigen Ex-Teamflügel sehr gut an. „Ich bin immer noch begeistert von den Strukturen. „Letzte Woche waren beim Spiel in Cottbus 1600 Zuschauer in der Halle!“ Eine Zahl, die in Österreich nur beim Vorarlberg-Derby erreicht wird.