Nagelsmann gesteht: „War sehr, sehr erschrocken“

Umso glücklicher war der mittlerweile 37-Jährige, als seine Mannschaft rechtzeitig zur Heim-EM zurück in die Spur fand. „Das Strahlen in den Spieleraugen zu sehen, das war schon sehr besonders“, erinnert sich Nagelsmann an das Großereignis im eigenen Land. Kommenden Samstag ist die DFB-Elf gegen Bosnien und Herzegowina gefordert, ehe sie am 19. November in Ungarn gastiert.