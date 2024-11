Zwei Personen bei Autounfall in Wies eingeklemmt

Ein 24-Jähriger prallte am Samstagvormittag auf der B 67 in Wies (Steiermark) aus ungeklärter Ursache in den Pkw einer 55-Jährigen. Beide Personen wurden unbestimmten Grades verletzt und in ihren Autos eingeklemmt. Sogar der Rettungshubschrauber Christophorus 11 musste ausrücken.