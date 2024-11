Alkolenker baute Unfall in Graz: Zwei Verletzte

Es war gegen 23 Uhr, als eine 22-Jährige mit ihrem Pkw auf der Grazer Triesterstraße in Richtung Norden fuhr. An der Kreuzung zur Alten Poststraße hielt sie laut eigenen Angaben wegen einer roten Ampel an. Hinter ihr näherte sich ein 38-jähriger Lenker, der nicht schnell genug reagierte und auf ihr Auto auffuhr.