Auf dem Prüfstand: Was darf ein Schnitzel kosten?

Preise liegen zwischen 12,50 und 20,90 Euro

Das Ergebnis: Wer ins Gasthaus geht, muss mit rund 17 Euro rechnen. Ein Blick auf die Bezirke zeigt, dass das Schnitzel mit durchschnittlich 14,80 Euro in Kufstein noch am günstigsten ist. Am tiefsten in die Tasche greifen müssen die Wirtshausbesucher im Bezirk Kitzbühel (18,75 Euro) und in Innsbruck. Dort beträgt der Durchschnittspreis 18,60 Euro.