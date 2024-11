Wintersportunfälle: Diese Mängel hat Rettungskette

Bei Ausbildung maximal am Vorgipfel der Qualität

Markus Isser, Ausbildungsleiter Medizin der Bergrettung Tirol, sieht unser Tourismusland in Sachen Ausbildung maximal am Vorgipfel der Qualität. Ein Pistenretter in der Schweiz müsse einen 14-tägigen Kurs absolvieren. In Österreich genüge ein 16-Stunden-Erste-Hilfe-Kurs, um als Pistenretter tätig sein zu können.