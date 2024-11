„Teatro“ als neue Gastro-Bühne im Stadtzentrum

Die Gastro-Szene in der Landeshauptstadt wird wieder um ein Lokal reicher. Wie bereits berichtet, wird nach dem „Römer“ der Familie Neuhauser am Domplatz nun auch Gastronom Duško Lukić ein Restaurant im Stadtzentrum errichten. Doch aus dem Einzug in der ursprünglich favorisierten ehemaligen Tchibo-Filiale am Herrenplatz wird nun doch nichts.