Leseratten aufgepasst: Gruselspaß bis Bilderbuch

„Auf die Bücher, fertig, los!“ So lautet auch heuer wieder das Motto beim Internationalen Kinder- und Jugendbuchfestival (KiJuBu) in St. Pölten. Bereits zum 21. Mal warten von 4. bis 10. November an sieben Tagen 80 Veranstaltungen mit über 30 Literaturschaffenden – neben Lesungen auch Workshops, Performances und Führungen. Dabei schaut etwa auch Spiegel-Bestseller-Autorin Ursula Poznanski in der Landeshauptstadt vorbei.