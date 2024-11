Schon 28 Todesopfer bei Verkehrsunfällen in Tirol

Ablenkung durch Handy enorm

Ein zentraler Faktor in der Verkehrssicherheit sei die Aufmerksamkeit. Deshalb sei in den meisten EU-Staaten Handy am Steuer ein Delikt im Vormerksystem – nicht so in Österreich. „Die nächste Regierung sollte das im Interesse der Verkehrssicherheit der Bevölkerung ändern“, fordert VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.