Teure Tickets: Nur für viel Geld gibt’s a Musi

Der Bogen scheint inzwischen überspannt zu sein, denn Konzerte werden immer mehr zum Luxus, wenn sie denn überhaupt stattfinden. Der Pleitegeier zieht seine Runden in der heimischen Veranstaltungsbranche. So können sich Hunderte steirische Schlagerfans ihre teuer gekauften Tickets für die „Schlagerparty des Jahres“ an den Hut stecken. Kerstin Ott, Semino Rossi, Die Paldauer und Nik.P hätten am 17. November in die Grazer Stadthalle kommen sollen. Doch das Konzert wurde mit der Pleite des Veranstalters still und leise abgesagt.