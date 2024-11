Reparatur-Café in Zederhaus für Allerlei

Gemeinsam kaputte Dinge reparieren, anstatt sie wegzuwerfen – unter diesem Motto steht das 20. Reparatur-Café im Lungau. Am Samstag, 9. November 2024, findet der Termin von 9 bis 12 Uhr in Zederhaus, in der Turnhalle der Naturparkvolksschule, statt.