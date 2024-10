Kfz-Werkstatt in Weiz: 58-Jährige stürzte in Grube

Ein etwas unüblicher Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag bei einer Autowerkstatt in Weiz. Eine 58-jährige Kundin hatte die Büroräumlichkeiten gegen 10.40 Uhr verlassen und wollte sich in Richtung Werkstatthalle begeben. Laut eigenen Angaben suchte sie währenddessen nach ihrem Autoschlüssel.