ManUnited will Coach Amorim um zehn Millionen Euro

Manchester United hatte sich am Montag von Ten Hag getrennt, dessen Vertrag erst zu Beginn der Saison verlängert worden war. Der wieder einmal kriselnde englische Rekordmeister hatte am Sonntag mit 1:2 bei West Ham United verloren. Nach nur drei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen belegt das Team in der Premier-League-Tabelle den 14. Platz.