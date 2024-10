Steirisches Weiz macht Holz zum Superstar

Mobile Zukunft basiert auf Holz

In Zeiten der Klimakrise heißt es natürlich um- und innovativ denken. Bereits seit zehn Jahren wird im steirischen Weiz Pionierarbeit geleistet und intensiv daran geforscht, wie man Holz in der Mobilität, dem Anlagen- und Maschinenbau einsetzen kann. „Geht nicht“, lautete zu Beginn der Tenor der Experten. Wie soll man brennbares, splitterndes und marodes Material so bearbeiten, dass es tatsächlich mit bewährten Werkstoffen konkurrieren soll? Im Wood Vision Lab in Weiz ist der Durchbruch geschafft. Der Zukunftsplan: dass die in Autos, Zügen und Flugzeugen verbauten Teile aus Holz in Serienproduktion gehen und zur Grundausstattung werden. Möglich sind etwa der Seitenaufprallschutz bei Pkw, Auto-Batteriewannen oder Fahrwerksverkleidungen bei Hochgeschwindigkeitszügen. Und das ist nur ein kleiner Auszug aus der Produktpalette.