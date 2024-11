Warum Christen zu den Heiligen-Gräbern pilgerten

Hochfest der Gottesmutter Maria am 1. Jänner, Gedenktag für Benedikt von Nursia am 21. März, für Petrus und Paulus am 29. Juni, für Maria Magdalena am 22. Juli, für Papst Silvester am 31. Dezember: In den ersten Jahrhunderten des Christentums füllte sich der Heiligenkalender zusehends, es gab kaum mehr freie Tage im Kirchenjahr, um weiterer Fürsprecher bei Gott zu gedenken. Also hob Rom das Allerheiligen-Fest am 1. November aus der Taufe, um alle „verherrlichten Glieder der Kirche, die zur Vollendung gelangt sind“ zu ehren.