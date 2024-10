Ortspolitiker fand Hass-Botschaft an Briefkasten

„Das ist natürlich äußerst unangenehm. Nicht nur für mich, sondern vor allem für meine Frau und meine drei Kinder“, schildert Sebastian Schirl-Winkelmaier. Sein ältester Sohn (18) – zu dem Zeitpunkt am Sonntagvormittag ausgerechnet alleine zu Hause – hatte jene zwei Botschaften am Haus in Gramatneusiedl, Bezirk Bruck an der Leitha, gefunden, die ein Unbekannter mit Klebeband auf den Postkasten und mit Kleister an die Plakatwand gegenüber dem Wohnhaus angebracht hatte. Darauf wünscht er dem Öko-Politiker nichts Gutes. Das berühmt-berüchtigte Gefängnis Alcatraz sei der „richtige Ort“ für den 46-Jährigen (siehe Fotos).