Neue Werkstatt will Kinder für Technik begeistern

In Zeiten des Fachkräftemangels rücken Kinder in den Fokus. In speziellen offenen Einrichtungen können sie so genannte MINT-Themen kennenlernen. In Bürmoos soll die neue MINT-Werkstatt Acht- bis 14-Jährige in die Welt von Technik bis Naturwissenschaft eintauchen lassen.