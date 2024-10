Flüchtlinge in der „Pampa“: Schnapsidee platzte

Bis zu 20 Flüchtlinge im Alter von 14 bis 18 Jahren wollte das Land in dem Zweifamilienhaus in Omes unterbringen. „Ich war informiert. Die Lösung in diesem isolierten Ortsteil habe ich aber sehr kritisch gesehen“, betonte Bürgermeister Thomas Suitner gegenüber der „Krone“. Die Entscheidung wurde vorerst vertagt.