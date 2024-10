Steirischer Terminal-Riese verlädt ganz Europa

Lagerfläche für zusätzliche 10.000 Container

Das Güter-Terminal funktioniert so gut, dass mittlerweile längst die Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Darum wurde der Cargo Center in den letzten zwei Jahren auch für insgesamt 100 Millionen Euro erweitert. Am Donnerstag wurde der Ausbau mit der Eröffnung der sogenannten Anschlussbahn Nord (Kosten 70 Millionen Euro, 6 Millionen kamen von der EU) abgeschlossen. Auf einer Fläche von zehn Hektar finden nun 10.000 zusätzliche Container einen Lagerplatz. „Wir haben die Gesamtkapazität auf bis zu 500.000 Container pro Jahr verdoppelt“, ergänzt Geschäftsführer Robert Brugger.