Termine voll: Großer Andrang auf Grippe-Impfungen

Der „Krone“-Selbstversuch in der Impfstelle Graz am Donnerstagvormittag zeigt, dass viele Menschen von der Chance auf eine Impfung, trotz der ausgebuchten Termine, Gebrauch machen und die Wartezeit dafür in Kauf nehmen. Rund 50 Minuten warten die Menschen im gut gefüllten Warteraum an diesem trüben Vormittag. Vor allem Mütter mit Kindern und ältere Personen nehmen das Angebot der kostenlosen Impfung in Anspruch.