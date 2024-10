5-stellige Summe an „Freundin“ und „Notar“ gezahlt

Anfang März nahm die Frau – angeblich kommt sie von der Elfenbeinküste – über eine Social-Media-Plattform Kontakt mit dem Tiroler auf. Der 62-Jährige freundete sich mit ihr an, es entwickelte sich regelmäßiger Kontakt, im Zuge dessen der Mann auch immer wieder Tausende Euro an seine „Freundin“ überwies. Nach einiger Zeit bot diese dem Brixentaler dann eine Teilerbschaft an.