Kramer absolviert Jungfernsprung in Saalfelden

Endlich! Die Skisprunganlage in Saalfelden ist fertig, am Dienstag weihte Ex-Gesamtweltcupsiegerin Sara Marita Kramer die K85-Schanze im Pinzgau ein. Damit ist ein wichtiger Grundstein dafür gelegt, dass Österreichs Nordisch-Asse auch in Zukunft mit der internationalen Spitze mithalten können.