Kosten-Horror: 900 Meter Radweg für 6 Millionen €

Bauzeit nur in Niedrigwasserperiode

Das Vergabeverfahren ist in der Endphase. „Geplanter Start ist am 4. November. Zwischen Mai und September kann am Bach nicht gebaut werden“, sagt der Dorfchef. Ist das der teuerste Radweg Tirols? Landesbaudirektor Christian Molzer zur „Krone“: „Nein, wir sind im Gebirgsland, da gibt es viele herausfordernde Radweg-Lücken.“