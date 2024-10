Diese Neuheiten warten auf Tirols Wintersportfans

Tauernhaus in Osttirol als Wintersportzentrum

Mit zwei beschilderten Winterwanderwegen, vier Langlaufloipen, dem mit 70 Routen größten künstlichen Eiskletterpark Österreichs und einem 17 Meter hohen Eiskletterturm setzt man in Matrei in Osttirol voll und ganz auf das Tauernhaus als Dreh- und Angelpunkt eines Winterkompetenzzentrums. Für Wintersportaktivitäten abseits des Skifahrens gibt es damit ein abwechslungsreiches Angebot in unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden.