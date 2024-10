Eine Tiroler Alm, die (fast) noch niemand kennt

Vom Parkplatz spazieren wir zum Beginn der Kundler Klamm und überqueren die Brücke. Dann geht es links auswärts, um gleich rechts (bis zum Ziel) der Bezeichnung „Brachalm über Besinnungsweg“ zu folgen. Bei der Berg-Kreuz-Kapelle am Waldrand fängt dann der eigentliche Steig an. Der zieht im Wald empor und in der Folge über der Kundler Klamm einwärts (bei Lichtung nicht links abzweigen). Im ersten Abschnitt begleiten uns Tiefblicke in die Klamm, während der gesamten Runde fabriziert der Herbst ein Farbenfeuerwerk.