Am autofreien Sonntag fahren nur E-Busse

„Damit die Besucher stressfrei und gemütlich auf die Gaisbergspitze gelangen können, wird die Linie 151 mit doppelter Frequenz – also im 22-Minutentakt – verkehren. Besonders freut mich, dass am Sonntag erstmals nur umweltfreundliche E-Busse der Firma Albus zum Einsatz kommen. Mit dieser Aktion setzen die Stadt Salzburg und ihre Partner ein starkes Zeichen für mehr Umweltbewusstsein und eine lebenswertere Stadt“, so Gaisbergkoordinator und Bürgermeister-Stellvertreter Florian Kreibich.