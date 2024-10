Ehemaligem Teamstürmer droht wegen Sex-Video Haft

Dem ehemaligen südkoreanischen Nationalspieler Hwang Ui-jo drohen vier Jahre Haft. Dem für Alanyaspor in der Türkei spielenden Stürmer wird von der Staatsanwaltschaft eines Gerichtes in Seoul vorgeworfen, Geschlechtsverkehr mit zwei Frauen entgegen deren Willen gefilmt zu haben, wie die Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag berichtete.