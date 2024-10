Klare Sache: Grazer Derby hat seinen ersten Sieger

Auf dem Papier ist Tabellenführer Sturm der klare Favorit gegen Schlusslicht und Aufsteiger GAK. Auf der Konsole lieferten sich die beiden Profis zwei heiße Duelle. In denen sich die Papierform durchgesetzt hat: Geyrhofer gewann Spiel eins klar 3:0, sorgte mit seinem eigenen Spieler durch einen in die Mitte gelupften Elfmeter für die Führung. „Zuerst kriegst so einen Elfmeter geschenkt und dann schießt du ihn auch noch so frech“, lachte Lichtenberger in Richtung seines Kontrahenten. Der das zweite Duell dann auch noch für sich entscheiden konnte – knapp mit 3:2 nach Verlängerung. Bei aller Rivalität stand bei beiden eines im Vordergrund: der Spaß! Und darum durfte die ein oder andere Wuchtl und Spitze in Richtung des anders „gefärbten“ Gegenübers freilich nicht fehlen.