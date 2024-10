Meck Muh – Eis, das auch im Winter schmeckt

Vermarktet werden die Produkte nur über Hofläden. Vor allem der eigene in Buchbach boomt. Geöffnet ist „Meck Muh“ rund um die Uhr, das Geld dafür wird einfach in die Kassa geworfen. Drei Überwachungskameras sorgen dafür, dass nichts gestohlen wird. „99 Prozent unserer Kunden bezahlen brav“, so Petra Weitzbauer. „Es kommt sogar vor, dass sich mitten in der Nacht Jugendliche im Pyjama hier treffen, um ein Eis zu essen“, freut sich das Ehepaar über die zahlreichen Besucher.